FinichenkoLawyer

Юрист, опыт работы 8 лет, основное направление налоговое и трудовое законодательство Украины.

Уверенные знания, навыки и практика в налоговом, трудовом, административном, гражданском, семейном. наследственном и хозяйственном праве.

Успешная судебная практика.

Предоставление любой письменной и устной консультации.

Налоговое законодательство Украины и налоговый аудит юридических и физических лиц.

Налоговая отчетность для юр. и физ. лиц.

Помощь в минимизации налогообложений для юр. и физ лиц.

Бухгалтерский учет и аудит.

Трудовое законодательство Украины.

Помощь в оформление лиц в т.ч. по гражданском правовым договорам.

Административное законодательство.

Обжалование решений любого государственного органа Украины

Семейное законодательство.

Разводы, алименты. раздел имущества супругов, определение места жительства ребенка, лишение родительских прав, помощь в выезде ребенка за границу без согласия одного из родителе.

Наследственное право в т.ч. вступление в наследство.

Земельное законодательство.

Помощь в оформлении земли по всей территории Украины а так же получении кадастрового номера в Днепропетровской области.

Юридическая помощь в банковской сфере.

Хозяйственное законодательство.

Помощь в оформлении договоров.

Минимизация рисков в договорных отношениях.

А, так же, составление договором. претензий. исков, апелляционных и кассационных жалоб в любой отрасли юридического права.

Сопровождение сделок по приобретении любого имущества.

Написание статей.

Решение любых других вопросов которые вас интересуют.

Опыт работы в государственных органах и в частной юридической компании.

Помощь адвоката.