FinichenkoLawyer

Людмила Финиченко FinichenkoLawyerFinichenkoLawyer
Уверенные знания, навыки и практика в налоговом, трудовом, административном, гражданском, семейном. наследственном и хозяйственном праве.
Успешная судебная практика.
Предоставление любой письменной и устной консультации.
Налоговое законодательство Украины и налоговый аудит юридических и физических лиц.
Налоговая отчетность для юр. и физ. лиц.
Помощь в минимизации налогообложений для юр. и физ лиц.
Бухгалтерский учет и аудит.
Трудовое законодательство Украины.
Помощь в оформление лиц в т.ч. по гражданском правовым договорам.
Административное законодательство.
Обжалование решений любого государственного органа Украины
Семейное законодательство.
Разводы, алименты. раздел имущества супругов, определение места жительства ребенка, лишение родительских прав, помощь в выезде ребенка за границу без согласия одного из родителе.
Наследственное право в т.ч. вступление в наследство.
Земельное законодательство.
Помощь в оформлении земли по всей территории Украины а так же получении кадастрового номера в Днепропетровской области.
Юридическая помощь в банковской сфере.
Хозяйственное законодательство.
Помощь в оформлении договоров.
Минимизация рисков в договорных отношениях.
А, так же, составление договором. претензий. исков, апелляционных и кассационных жалоб в любой отрасли юридического права.
Сопровождение сделок по приобретении любого имущества.
Написание статей.
Решение любых других вопросов которые вас интересуют.
Опыт работы в государственных органах и в частной юридической компании.
Помощь адвоката.