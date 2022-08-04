Мой сайт-портфолио :
https://fizzzle.github.io/Portfolio/
https://run-up.space/
Более подробно с моим кодом можете ознакомиться в репозиториях github:https://github.com/Fizzzle
Знаю на высоком уровне html и CSS. Адаптирую верстку под различные устройства.
В работе использую препроцессоры SCSS и SASS, также знаком с Bootstrap и Jquery.
В процессе изучения JavaScript, на сегодняшний день могу разобраться в чужом коде/ найти ошибку и/или написать простые команды.
Так же в работе использую GULP и GIT.
В данный момент активно изучаю посадку вертски на Wordpress.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.