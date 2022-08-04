HTML / CSS/ JS / WORDPRESS developer

Мой сайт-портфолио :

https://fizzzle.github.io/Portfolio/

https://run-up.space/

Более подробно с моим кодом можете ознакомиться в репозиториях github:https://github.com/Fizzzle

Знаю на высоком уровне html и CSS. Адаптирую верстку под различные устройства.

В работе использую препроцессоры SCSS и SASS, также знаком с Bootstrap и Jquery.

В процессе изучения JavaScript, на сегодняшний день могу разобраться в чужом коде/ найти ошибку и/или написать простые команды.

Так же в работе использую GULP и GIT.

В данный момент активно изучаю посадку вертски на Wordpress.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

- Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.