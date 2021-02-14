Макросы VBA для Excel и Office, 15-летний опыт

Здравствуйте!

Меня зовут Александр. Работаю в крупной компании на протяжении более 15 лет, в течение которых накопил огромный опыт автоматизации процедур разной степени сложности в Excel и других офисных приложениях с помощью VBA.

Примеры реализованных решений:

- Перенос данных из одной Excel-формы в другую;

- Валидация данных, проще говоря, поиск и устранение ошибок в таблицах Excel;

- Анализ массивов информации, построение отчетов, справок и диаграмм на основе данных в Excel;

- Автоматическое формирование пригодных для анализа массивов на основе разрозненных данных, содержащихся в разных файлах, в т.ч. имеющих разную структуру;

- Экспорт данных в другие приложения (Word, PowerPoint) и т.д.;

- Перенос решений из VBA на платформу Google Sheets с использованием скриптов Google.

Если вы имеете дело со сложными формами, содержащими сотни или тысячи строк, да еще и разбитыми на подразделы, при этом надо брать из исходных данных не всю информацию, а лишь часть, которую еще надо выбрать по определенным критериям, то вы рискуете потратить на copy-paste значительную часть рабочего времени. Применение макросов VBA сократит время на эту унылую работу до нескольких секунд.

Кроме того, на практике приходится иметь дело: с датами в формате «43952»; скопированными из Ворда числами, которые ведут себя как текст; формулами, которые подло «захватывают» не весь диапазон данных; исковерканными форматами; необходимостью связать данные из разных таблиц, в которых параметр для связывания указан в разных нотациях. Хорошая новость: написанный умельцем макрос VBA позволит вам забыть об этой проблеме очень надолго.

Нередко приходится иметь дело с входными файлами, которые не пригодны для импорта и загрузки в вашу учетную систему. В лучшем случае это будет набор файлов одинакового формата в Excel, которые будут выгружены автоматически из учетных систем ваших контрагентов. В более сложных случаях файлы будут сформированы вручную или даже иметь разные форматы – doc, txt, xml и т.д. Конечно, вы можете потратить несколько часов в день, чтобы обработать всю входную информацию вручную, чтобы учетная система могла её переварить, или даже нанять для этих целей специального человека. Но есть и другой выход: призвать на помощь компетентного специалиста, и он за скромную плату сделает специально под ваши цели и форматы программу, которая будет приводить данные в необходимый вам вид за несколько секунд. Просто каждый раз, когда будут поступать данные, вы будете нажимать кнопку в панели инструментов Excel, и данные преобразуются автоматически. Ключевые слова: «автоматически» и «каждый раз». Как показывает опыт людей, которые пользовались моими разработками, пользователи очень быстро начинают воспринимать подобное удобство как должное и очень болезненно воспринимают возможную необходимость снова поковыряться в исходных данных вручную.

В последнее время все больше людей переносят свои базы данных из Excel на платформу Google sheets, чтобы использовать общеизвестные преимущества этой системы. Однако если их исходные базы содержат коды на VBA, приходиться сталкиваться с проблемой переноса функционала в таблицы Google, так как код приходится в буквальном смысле переводить на другой язык (Google API Script). Необходимость выполнить такой перевод быстро, дешево и безболезненно - еще одна причина обратиться ко мне.

Вы также можете оказаться студентом, которому необходимо сделать проект по программированию с использованием VBA или Google Script, а программировать вам неинтересно и вообще. Я понимаю и вполне могу вам помочь сэкономить время и получить хороший балл.

Как только я пойму, в чем заключается ваша проблема и что вы хотите получить на выходе, следующим для вас шагом будет просмотр предварительного результата. Наше общение будет коротким и безболезненным, результат – приятным для вас и недорогим.

Расценки у меня вполне умеренные. Не верите? Обращайтесь и убедитесь!