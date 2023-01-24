Flaming0

Татьяна Flaming0

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Мастер своего дела, работаю на результат !

Здраствуйте, меня зовут Татьяна мне 39, и в тяжёлый период жизни для себя решила попробовать для себя что-то новое.

Есть хороший опыт в работе с текстами: украинский, русский, английский и французкий.

Как хорошая корочка есть опыт работы в копирайтинге, рерайтинге.

Сделаю вашу работу максимально быстро и качественно, ведь время деньги.

Буду рада сотрудничать с вами)

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_16696434887732
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
8 баллов
2 года назад
Презентация на Английском
Проект остановили по причине нехватки материалов с стороны заказчика