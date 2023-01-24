Мастер своего дела, работаю на результат !
Здраствуйте, меня зовут Татьяна мне 39, и в тяжёлый период жизни для себя решила попробовать для себя что-то новое.
Есть хороший опыт в работе с текстами: украинский, русский, английский и французкий.
Как хорошая корочка есть опыт работы в копирайтинге, рерайтинге.
Сделаю вашу работу максимально быстро и качественно, ведь время деньги.
Буду рада сотрудничать с вами)
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Отзывы заказчиков
$7
8 баллов
2 года назад
Проект остановили по причине нехватки материалов с стороны заказчика