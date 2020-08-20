Front-End Developer
Мои личные качества и преимущества:
** Ответственность
* Ответственный подход к выполнению взятой задачи. Я приступаю к выполнению задания, как только все вопросы будут отработаны.
* Я делаю правки на основе комментариев клиента. Я отчитываюсь о проделанной работе каждый вечер или в любой другой определенный вами период.
** Внимательность
* Я стараюсь учесть все пожелания заказчика.
* Поддержка и модификация приложения (за дополнительную плату), после выполнения задания.
** Честность
* Если нет возможности реализовать какую-то часть на начальном этапе, я немедленно сообщаю об этом заказчику или могу предложить более простую реализацию.
* Все дефекты с моей стороны будут исправлены без каких-либо дополнительных затрат.
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