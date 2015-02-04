Android + Windows разработчик

Добрый день. Меня зовут Антон Потапов и я студен-программист. Уже пол-года работаю разработчиком Anroid приложений. Технологии:

- Java

- Oracle SQL

- OpenGL

- Android API

- Mixpanel API - сервис для сбора статистики по приложению.

Примеры работ:

Smart watch - https://github.com/FlashLight13/SmartWatch