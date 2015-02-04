FlashLight13

Антон FlashLight13

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Android + Windows разработчик

Добрый день. Меня зовут Антон Потапов и я студен-программист. Уже пол-года работаю разработчиком Anroid приложений. Технологии:

 - Java

 - Oracle SQL

 - OpenGL

 - Android API

 - Mixpanel API - сервис для сбора статистики по приложению.

Примеры работ:

Smart watch - https://github.com/FlashLight13/SmartWatch

Отзывы заказчиков

bri-den
Денис 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$60
10 баллов
10 лет назад
Не сложное приложение для Android
Android
Отличный исполнитель. Сделал всё быстро и качественно. На связи был 24 часа в сутки.
ТЗ было дано, на вопросы по заданию отвечал своевременно. Хороший заказчик.
Ответный отзыв