Android + Windows разработчик
Добрый день. Меня зовут Антон Потапов и я студен-программист. Уже пол-года работаю разработчиком Anroid приложений. Технологии:
- Java
- Oracle SQL
- OpenGL
- Android API
- Mixpanel API - сервис для сбора статистики по приложению.
Примеры работ:
Smart watch - https://github.com/FlashLight13/SmartWatch
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
10 лет назад
Android
Отличный исполнитель. Сделал всё быстро и качественно. На связи был 24 часа в сутки.
Ответный отзыв
ТЗ было дано, на вопросы по заданию отвечал своевременно. Хороший заказчик.