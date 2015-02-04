Не сложное приложение для Android

Требуется написать код для приложения iPhone, с оффлайн детектором голоса, нужно чтобы приложение реагировало на определенные фразы и записывало +1 в переменную.Фразы произвольные, не русскоязычные и не английские, аудиозапись с фразами и их транскрипцию я ...