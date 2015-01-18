Android-разработчик

Необходимо разработать приложение, которое может выводить в экран "звонилки" андроида текстовую информацию в виде списка, который возможно листать, как на изображении, приведенном для примера (дизайн может быть другим). Отображение информации необходимо в момент звонка входящего, исходящего, разговора.

Выводимое на экран звонилки окно со списком не должно мешать работе функциональных кнопок звонилки (в перспективе разработать возможность конфигурирования этого окна).

Более подробное описание и техническое задание будет передано после определения примерного бюджета.

От Вас: понимание, как можно реализовать проект, ответственность.

От нас взамен:

Много новых интересных проектов