Андройд приложение

Сейчас уже есть приложение, выполненное на Cordova. Нужно полностью написать новое. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.auctions - это то, что сейчас есть, при разработке нужно использовать его как рабочий шаблон. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.apps - это еще одно наше приложение, при разработке ...