Создать нативное приложение для ios

Приложение предлагает нам сделать оценку самочувствия, запоминает ее и позволяет выгрузить данные в файл. Подробнее описание и изображение в файле. ТЗ сделал более подробное, кто делал заявки можете их обновить. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас уже есть приложение, выполненное на Cordova.
Нужно полностью написать новое.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.auctions - это то, что сейчас есть, при разработке нужно использовать его как рабочий шаблон.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.apps - это еще одно наше приложение, при разработке нужно использовать его как показатель качественного исполнения того, что нам надо.
естественно, АПИ есть, серверная часть полностью готова.
проект делим на этапы, оплата поэтапная, первая часть после предоставления прототипа со всеми страницами, дальше оплата по факту прикручивания серверной части.
желаемый срок - 2 недели.
подробности в приложенном ТЗ.
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