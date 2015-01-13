Создать нативное приложение для ios

$400
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки185 просмотров
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Сейчас уже есть приложение, выполненное на Cordova.

Нужно полностью написать новое.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.auctions - это то, что сейчас есть, при разработке нужно использовать его как рабочий шаблон.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fap.apps - это еще одно наше приложение, при разработке нужно использовать его как показатель качественного исполнения того, что нам надо.

естественно, АПИ есть, серверная часть полностью готова.

проект делим на этапы, оплата поэтапная, первая часть после предоставления прототипа со всеми страницами, дальше оплата по факту прикручивания серверной части.

желаемый срок - 2 недели.

подробности в приложенном ТЗ.

iOSПриложение для iOS
9 лет назад
indigo076
Михаил 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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