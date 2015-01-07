Нужно сделать кросс-платформенное приложение для Windows, Mac, Android, iOS.

Назначение приложения – воспроизведения платного контента (электронные книги в формате pdf, epub и музыка).

Алгоритм работы приложения:

1. Пользователь покупает на сайте контент.

2. Программа синхронизируется с сайтом и скачивает зашифрованный купленный контент (данный контент должен храниться в зашифрованном виде и пользователь не должен иметь к нему доступа в обход приложению) (API вебсайта будет вам предоставлено).

3. Пользователь просматривает/воспроизводит свой купленный контент.

Основные требования к разработке приложения:

1. Желательно сделать приложение в кросс-платформенном фреймворке. Разработка 4-х отдельных приложений не желательна. Возможна отдельная разработка мобильных приложений и приложений для ПК.

2. Приоритетными являются мобильные приложения, для компьютеров достаточно будет Windows приложения, при невозможности сделать приложение для MacOS.

3. Приложение должно быть на английском языке.

Требования к заявкам:

1. В своих заявках указывайте на каком языке и фреймворке вы собираетесь разрабатывать приложение.

2. Не рассказывайте, что вы супер-мега разработчик / компания с опытом более 1000 лет. Лучше задавайте конструктивные вопросы.

3. Укажите ориентировочную стоимость разработки данного приложения, или стоимость вашей часа работы.