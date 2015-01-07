Автоматический обзвон для ОС Android

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки453 просмотра
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Необходимо создать приложение под ОС Android, которое выполняло бы следующее:

- Выгрузку списка телефонных номеров из csv в приложение;

- Автоматический обзвон всех номеров из выгруженного списка;

- Создание метки по каждому номеру телефона в зависимости от статуса номера(отключен, длинные гудки, занят);

- Автоматический переход к следующему номеру после определения статуса;

- Автоматический отбой всех входящих звонков во время обзвона;

- Выгрузку списка с результатами обзвона в csv.

За уточнениями в ЛС.

В заявке просьба указывать ориентировочную стоимость и срок выполнения задачи.

Android
9 лет назад
infringer11
Антон 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 отзывов
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