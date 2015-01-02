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Приложение для iphone - карточки для изучения китайского языка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть приложения - система карточек для запоминания китайского языка.
Алгоритм простой.
Человек включает приложение и выбирает набор карточек.
Затем пользователю последовательно в цикле показываются карточки.
В каждой карточке - есть кнопки "знаю", "не знаю", "плохо знаю".
"Знаю" - больше не показываются.
"Не знаю" - перемещаются в начало списка.
"Плохо знаю"- в начало, но после "не знаю". Т.е., приоритет изучение карточки как бы "ниже".
Схожие программы уже есть, но наша фишка - именно в заранее заданных наборах иероглифов.
Удобных именно для изучающих китайский язык на территории СНГ.
Искали-искали такие, но так и не нашли.
Карточки хранятся на телефоне человека.
Доступа к интернету для работы приложения не требуется.
Дизайн приложения уже есть.
То есть, разрабатывать можно уже начинать.
Если приложение окажется востребованным - желательно, чтобы вы смогли его портировать на android - за отдельную плату.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. о цене
2. о сроках
3. об опыте разработки приложений для iphone
4. сможете ли вы портировать это приложение на android
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