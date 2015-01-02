Приложение для iphone - карточки для изучения китайского языка

Суть приложения - система карточек для запоминания китайского языка.

Алгоритм простой.

Человек включает приложение и выбирает набор карточек.

Затем пользователю последовательно в цикле показываются карточки.

В каждой карточке - есть кнопки "знаю", "не знаю", "плохо знаю".

"Знаю" - больше не показываются.

"Не знаю" - перемещаются в начало списка.

"Плохо знаю"- в начало, но после "не знаю". Т.е., приоритет изучение карточки как бы "ниже".

Схожие программы уже есть, но наша фишка - именно в заранее заданных наборах иероглифов.

Удобных именно для изучающих китайский язык на территории СНГ.

Искали-искали такие, но так и не нашли.

Карточки хранятся на телефоне человека.

Доступа к интернету для работы приложения не требуется.

Дизайн приложения уже есть.

То есть, разрабатывать можно уже начинать.

Если приложение окажется востребованным - желательно, чтобы вы смогли его портировать на android - за отдельную плату.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. о цене

2. о сроках

3. об опыте разработки приложений для iphone

4. сможете ли вы портировать это приложение на android