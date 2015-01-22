Аналог приложения для iOS

нужна программа для мониторинга передвижения транспорта, детали в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение iRelax.
Нужна полная копия данного приложения, вот ссылка http://www.jingaz.com/irelax/.
Жду стоимость и сроки. В дальнейшем так же планирую еще несколько приложений.
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