Генерация QR кодов

Написать приложение:

1)Любой файл загружается на облачный хостинг с мобильного устройства, после чего выдается не ссылка, а QR код.

2)Чтение QR кода. То есть, при наведении моб. устройства на QR код он считывает и автоматически начинает просмотр файла.

Рассмотрю все предложения!