Android приложение на автомобильную тематику

Необходимо разработать приложение под Android. Приложение представляет собой социально-игровую сеть на автомобильную тематику позволяющею комуницировать с пользователями в определенном радиусе относительно их геолокации.

В приложеии будет 5 уровней . В зависимости от уровня у пользователя будут разные автомобили (3d модели) от копейки до супер кара.

Основные элементы приложения:

1. Гараж – 3d модель гаража в котором млжно просматривать 3d модель автомобиля и тюнинговать ее (аналог nfs).

2. Профиль – регистрация через соц сети, просматривать профили других пользователей, добавлять пользователей в контакты.

3. Карта – основной раздел где пользователи могут видеть друг друга в определенном радиусе. Работа с геолокацией.

4. Чат – приватный и публичный чат между пользователями.

- Дизайн и сервер разработаны;

- Формат обмена данными между сервером и мобильным клиентом – HTTP JSON;

- Формат 3d моделей - collada объекты ( *.dae).

Жду ваших предложений и портфолио