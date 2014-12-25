Android приложение на автомобильную тематику

Здравствуйте, нужно создать Аналог игры Дурак Онлайн. Пример: https://itunes.apple.com/ru/app/durak-onlajn/id891825663?mt=8 Хотелось бы полный аналог данной игры с измененным дизайном и некоторыми доработками. Указывайте цену и сроки. Т3 имеется
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение под Android. Приложение представляет собой социально-игровую сеть на автомобильную тематику позволяющею комуницировать с пользователями в определенном радиусе относительно их геолокации.
В приложеии будет 5 уровней . В зависимости от уровня у пользователя будут разные автомобили (3d модели) от копейки до супер кара.
Основные элементы приложения:
1. Гараж – 3d модель гаража в котором млжно просматривать 3d модель автомобиля и тюнинговать ее (аналог nfs).
2. Профиль – регистрация через соц сети, просматривать профили других пользователей, добавлять пользователей в контакты.
3. Карта – основной раздел где пользователи могут видеть друг друга в определенном радиусе. Работа с геолокацией.
4. Чат – приватный и публичный чат между пользователями.
- Дизайн и сервер разработаны;
- Формат обмена данными между сервером и мобильным клиентом – HTTP JSON;
- Формат 3d моделей - collada объекты ( *.dae).
Жду ваших предложений и портфолио
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