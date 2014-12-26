Разработка приложения под iOS

Необходимо разработать приложение под Android. Приложение представляет собой социально-игровую сеть на автомобильную тематику позволяющею комуницировать с пользователями в определенном радиусе относительно их геолокации. В приложеии будет 5 уровней . В зависимости от уровня у пользователя будут ...
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Основная идея приложения показать человеку, что откладывая совсем немного денег в месяц можно через несколько лет стать миллионером.
Необходимо реализовать приложение со следующим набором экранов и функциональностью.
1. Экран номер один. Основной. Открывается при старте программы. Набор взаимозависимых слайдеров. При изменении одного
из значений соответственно изменяются и остальные. Меняем например платеж в месяц и увеличиваем его соответственно увеличивается цель. Уменьшаем цель – уменьшается платеж в месяц. Увеличиваем процентную ставку – увеличивается цель. Логика достаточно проста и может быть пояснена дополнительно если необходимо.
На скриншотах видно как будет выглядеть начальный экран. При нажатии на кнопку готово создается новая цель.
Переход между целями и основным экраном осуществляется простым свайпом экранов влево-вправо. При нажатии на значение любого слайдера открывается экран номер 3 для редактирования значения.
2. Экран номер два. Цель. Смотрите слайд. Есть возможность обновления транзакции. И видны основные параметры цели. При добавлении транизакции она записывается и отображается в таблице.
3. Экран номер 3. Экран с цифровой клавиатурой. Смотрите приложение. Служит для добавления транзакции и/или корректировки значений на первом экране не слайдерами а цифрами.
4. Экран настроек. Там будет только кнопка убрать рекламу и восстановить покупки. Доступен из экрана один
Требования.
1. Для хранения транзакций используется CoreData.
2. Необходимо реализовать встроенную покупку убирающую рекламу, а также восстановление покупки.
3. Необходимо интегрировать adWords и iAD в приложение. Место для рекламы выделено и видно на слайдах. Информация о том какая именно сеть будет использоваться будет загружаться из интернета.
4. Приложение универсальное. iPhone (4/5/6/6+/iPad)
5. Использование аuto layout для верстки.
6. Коммиты каждые два дня в приватный репозиторий Git.
7. Символы валют должны быть реализованы шрифтами. Без графики.
8. Все названия кнопок подписи и т.п. должны быть локализованы. Вы делаете русский вариант. Локализация на остальные языки не требуется этим займутся переводчики. Но инфраструктура должна быть заложена с самого начала везде где есть тексты только NSLocalizedString с сопутствующим занесением в localizable.strings
Вам будут предоставлены либо исходники PSD либо готовые нарезанные ассеты графические в удобном для вас формате.
Время на разработку 3-4 недели.
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