Разработка приложения под iOS

Основная идея приложения показать человеку, что откладывая совсем немного денег в месяц можно через несколько лет стать миллионером.

Необходимо реализовать приложение со следующим набором экранов и функциональностью.

1. Экран номер один. Основной. Открывается при старте программы. Набор взаимозависимых слайдеров. При изменении одного

из значений соответственно изменяются и остальные. Меняем например платеж в месяц и увеличиваем его соответственно увеличивается цель. Уменьшаем цель – уменьшается платеж в месяц. Увеличиваем процентную ставку – увеличивается цель. Логика достаточно проста и может быть пояснена дополнительно если необходимо.

На скриншотах видно как будет выглядеть начальный экран. При нажатии на кнопку готово создается новая цель.

Переход между целями и основным экраном осуществляется простым свайпом экранов влево-вправо. При нажатии на значение любого слайдера открывается экран номер 3 для редактирования значения.

2. Экран номер два. Цель. Смотрите слайд. Есть возможность обновления транзакции. И видны основные параметры цели. При добавлении транизакции она записывается и отображается в таблице.

3. Экран номер 3. Экран с цифровой клавиатурой. Смотрите приложение. Служит для добавления транзакции и/или корректировки значений на первом экране не слайдерами а цифрами.

4. Экран настроек. Там будет только кнопка убрать рекламу и восстановить покупки. Доступен из экрана один

Требования.

1. Для хранения транзакций используется CoreData.

2. Необходимо реализовать встроенную покупку убирающую рекламу, а также восстановление покупки.

3. Необходимо интегрировать adWords и iAD в приложение. Место для рекламы выделено и видно на слайдах. Информация о том какая именно сеть будет использоваться будет загружаться из интернета.

4. Приложение универсальное. iPhone (4/5/6/6+/iPad)

5. Использование аuto layout для верстки.

6. Коммиты каждые два дня в приватный репозиторий Git.

7. Символы валют должны быть реализованы шрифтами. Без графики.

8. Все названия кнопок подписи и т.п. должны быть локализованы. Вы делаете русский вариант. Локализация на остальные языки не требуется этим займутся переводчики. Но инфраструктура должна быть заложена с самого начала везде где есть тексты только NSLocalizedString с сопутствующим занесением в localizable.strings

Вам будут предоставлены либо исходники PSD либо готовые нарезанные ассеты графические в удобном для вас формате.

Время на разработку 3-4 недели.

Указывайте бюджет!