List for iOS

Нужна очень маленька и простая программа для Айос, с помощью которой я буду поочереди копировать прокси в буфер Айпада.

Выглядит примерно так. http://prntscr.com/5kpy1a

Файл с прокси - туда грузим тхт с проксями

Дальше 3 строки, которые показывают сколько из вообще есть, на какой сейчас мы и сколько осталось.

Вот то, что "сейчас 67", поле 67 надо иметь возможность менять, например мне надо начать с 200 строчки, а не с 1.

Кнопка следующий. Будет круто, если по нажатию оно сразу выбирает следующий прокси и копирует бу буфер. Если так нельзя, тогда уже отдельно сделать кнопку копировать.

Важно, что бы программа запоминала какой последний прокси скопирован, и если айпад перегрузился, или вышли с программы, то после ее запуска можно продолжать дальше.

Все. Жду ваших цен.