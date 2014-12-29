Приложения заказа такси

Требуется написать небольшую утилиту. Более подробно в личке.
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Здравствуйте, ищу специалиста по разработки серверной версии мобильного приложения для заказа такси на андроид
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