Приложения заказа такси

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок172 просмотра
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Здравствуйте, ищу специалиста по разработки серверной версии мобильного приложения для заказа такси на андроид

9 лет назад
nikivua
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад