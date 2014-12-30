Приложение для SmartTV телевизоров

Ищем программиста или команду программистов для разработки приложения для SmartTV телевизоров.

Суть приложения - трансляция видео и текста. Данные будут все браться из MySQL базы.

Необходимо будет написать само приложение и API на PHP к нему.

Бюджет гибкий.

ТЗ отправлю личным сообщением.