Мобильное приложение для платежной системы

Суть приложения: Снятие размеров человека (заполнение показаний вручную) Своими словами: -Пользователь запустив приложение видит: меню : 1)-- С кнопочкой снять размеры: 2)-- С кнопочкой смотреть изменения: 3)-- Архив размеров: 4)-- Таблица размеров -1.1 Снятие размеров пошагово с изображениями и комментарием по снятию размеров, как ...
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Требуется разработка приложения для iPhone, iPad, Android, Windows Phone под ключ (дизайн интерфейса, программирование) под уже существующую платежную систему.
Примерный функционал приложения:
1. Отображение баланса пользователя.
2. Пополнение баланса.
3. Вывод средств (отправка запроса на вывод).
4. Перевод средств (по номеру банковской карты или номеру телефона).
5. Оплата услуг.
6. Привязка банковской карты.
7. Виртуальная карта (запрос на выпуск и отображение ее реквизитов).
8. История платежей.
9. Настройки (логин клиента, пароль, связь с техподдержкой).
10. Запрос на займ онлайн.
11. Вклады.
12. Гарант (безопасная сделка).
Функционал приложения на перспективу:
Возврат процента с покупки (услуга cashback).
Приблизительный вариант дизайна интерфейса в прикрепленных файлах. Разумеется, он подлежит детальному обсуждению и дополнению.
Прошу указать примерные сроки и цену. На все интересующие вопросы готов ответить по e-mail, ICQ или телефону.
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