Несложное приложение Android

Суть приложения:

Снятие размеров человека (заполнение показаний вручную)

Своими словами:

-Пользователь запустив приложение видит:

меню :

1)-- С кнопочкой снять размеры:

2)-- С кнопочкой смотреть изменения:

3)-- Архив размеров:

4)-- Таблица размеров

-1.1 Снятие размеров пошагово с изображениями и комментарием по снятию размеров, как правильно снимать

p.s. После снятия размеров файл сохраняется в БД с конкретным числом. (Пропуск шага без данных не допустим)

-2.1 При просмотре размеров, идёт сравнение с последними данными и выделение красным цветом (желательно моргание, мигание), с ссылкой на предыдущий замер (для просмотра предыдущих показаний).

-3.1 Архив по датам всех снятых размеров (открытие всех предыдущих сохранений с снятыми размерами)

-4.1 Простая таблица с несколькими стандартами размеров + выделение подходящего размера с подписью "Вам подходит данный размер" +небольшой комментарий, что "Мы рекомендуем проверить все показатели, и учесть, что размеры покупаемой одежды могут отличаться. Убедительная просьба сообщить свои размеры продавцу, и уточнить действительно ли подходит вам выбранная вещь. Спасибо!"

p.s. Возможно в дальнейшем потребуется доработка и развитие проекта. И написание под другие операционные системы (включая программу для ПК).