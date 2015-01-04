Несложное приложение Android

Суть приложения - система карточек для запоминания китайского языка. Алгоритм простой. Человек включает приложение и выбирает набор карточек. Затем пользователю последовательно в цикле показываются карточки. В каждой карточке - есть кнопки "знаю", "не знаю", "плохо знаю". "Знаю" ...
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Суть приложения:
Снятие размеров человека (заполнение показаний вручную)
Своими словами:
-Пользователь запустив приложение видит:
меню :
1)-- С кнопочкой снять размеры:
2)-- С кнопочкой смотреть изменения:
3)-- Архив размеров:
4)-- Таблица размеров
-1.1 Снятие размеров пошагово с изображениями и комментарием по снятию размеров, как правильно снимать
p.s. После снятия размеров файл сохраняется в БД с конкретным числом. (Пропуск шага без данных не допустим)
-2.1 При просмотре размеров, идёт сравнение с последними данными и выделение красным цветом (желательно моргание, мигание), с ссылкой на предыдущий замер (для просмотра предыдущих показаний).
-3.1 Архив по датам всех снятых размеров (открытие всех предыдущих сохранений с снятыми размерами)
-4.1 Простая таблица с несколькими стандартами размеров + выделение подходящего размера с подписью "Вам подходит данный размер" +небольшой комментарий, что "Мы рекомендуем проверить все показатели, и учесть, что размеры покупаемой одежды могут отличаться. Убедительная просьба сообщить свои размеры продавцу, и уточнить действительно ли подходит вам выбранная вещь. Спасибо!"
p.s. Возможно в дальнейшем потребуется доработка и развитие проекта. И написание под другие операционные системы (включая программу для ПК).
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