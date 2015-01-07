Разработка андроид приложения. Подбор оптимального тарифа

Необходимо разработать приложение, которое будет собирать статистику о сетевых событиях на смартфоне(Звонки, смс, интернет-трафик), отображать эту статистику на экране. Сохранять статистику в БД SQLite, затем производить расчеты по формуле и подбирать 5 самых оптимальных тарифов. Для каждого из этих тарифов необходимо показать выгоду по отношению к текущему тарифу. Текущий тариф пользователя должен спрашиваться у пользователя.

Статистика должна собираться за последние 30 дней.

Далее по нажатию на один из оптимальных тарифов должно отображаться описание тарифа и способ перехода на него.

Все данные имеются, таблица тарифов, формула расчета, дизайн приложения, примерно похожее приложение(чтобы лучше понять суть.

Срок исполнения – максимум 2 недели, но чем быстрее, тем лучше.