Разработка 2D игры для iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки213 просмотров
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Нужен разработчик относительно простой игры с нуля в Cocos 2DX. Игра наподобие Hill climb racing и Cover orange. Желательно, чтобы исполнитель находился в Москве. С ответом присылать примеры своих работ (если есть, конечно).

AndroidiOS
9 лет назад
ram27
Артём 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад