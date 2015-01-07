Разработка на android сетевых приложений

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Вот техническое задание:

https://docs.google.com/document/d/1hTLPcd9_xdbGV2aPAi9xpKYcB-g9eA8juwNCtcp57aQ/edit?usp=sharing

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Android
9 лет назад
ivanandrey
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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