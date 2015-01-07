Разработать простое мобильное приложение

Нужно разработать моб приложение Андройд (iOS)

Дизайн приложения элементарный схематичный

Суть приложения информационная

клиент может занести в облако своё предложение по схеме:

продажа\покупка

поле 1

поле 2

телефон

условия

Все предложения должны фильтроваться по стандартным полям

Также приложение должно собирать данные по аналогичным полям с трёх основных веб источников (парсить от туда)

итого база предложений в приложении состоит из предложений клиентов и предложений спарсенных с трёх источников

За подробностями в личку