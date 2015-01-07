Приложение для системы android с админкой и базой SQL.

Нужно написать приложение для просмотра видео на Андроид устройствах. Вся информация в это приложение должна поступать из базы данных SQL которая будет создана в интернете. Также нужна админка под ситему Windows для редактирования той информации которая будет поступать в базу и отобржться в приложениие для андроид.

Програмка админка должна иметь функции:

-Создание новой базы или подключение к созданой базе.

-Добавление и редактирование логотипа шапки (будет отображаться в приложении Андроид.)

-Создание и редактирование категорий а также подкатегорий (будет отображаться в приложении Андроид.)

-Создание и редактирование поста в категориях, пост будет содержать название фильма и ссылку видеофайла. Также возможность добавления нескольких источников (зеркал) с разными ссылками на этот файл. (будет отображаться в приложении Андроид.)

-Пост также может находиться в нескольких категориях

-поиск поста

Андроид приложение будет работать так:

пользователь запустивший андроид приложение сможет выбрать фильм из какой либо категории или найти его в поске по названию. после нажатия на название фильма и выбора источника просмотра, должен всплывать какой либо видеоплеер устоновленый на этом устройстве для проигрывания видеоссылки.

Если что то непонятно пишите в личку.