Необходимо разработать клиентское приложение, которое будет работать с сервером и автоматизировать работу экспедитора. В GooglePlay размещать приложение не нужно. Приложение должно работать как на телефонах, так и на планшетах под Android 4.0 и выше. Краткое ...
Приложение для системы android с админкой и базой SQL.
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Нужно написать приложение для просмотра видео на Андроид устройствах. Вся информация в это приложение должна поступать из базы данных SQL которая будет создана в интернете. Также нужна админка под ситему Windows для редактирования той информации которая будет поступать в базу и отобржться в приложениие для андроид.
Програмка админка должна иметь функции:
-Создание новой базы или подключение к созданой базе.
-Добавление и редактирование логотипа шапки (будет отображаться в приложении Андроид.)
-Создание и редактирование категорий а также подкатегорий (будет отображаться в приложении Андроид.)
-Создание и редактирование поста в категориях, пост будет содержать название фильма и ссылку видеофайла. Также возможность добавления нескольких источников (зеркал) с разными ссылками на этот файл. (будет отображаться в приложении Андроид.)
-Пост также может находиться в нескольких категориях
-поиск поста
Андроид приложение будет работать так:
пользователь запустивший андроид приложение сможет выбрать фильм из какой либо категории или найти его в поске по названию. после нажатия на название фильма и выбора источника просмотра, должен всплывать какой либо видеоплеер устоновленый на этом устройстве для проигрывания видеоссылки.
Если что то непонятно пишите в личку.
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