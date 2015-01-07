Требуется консультация по IOS

Нужно разработать моб приложение Андройд (iOS) Дизайн приложения элементарный схематичный Суть приложения информационная клиент может занести в облако своё предложение по схеме: продажа\покупка поле 1 поле 2 телефон условия Все предложения должны фильтроваться по стандартным полям Также приложение должно собирать данные по аналогичным полям с ...