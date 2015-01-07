Приложение для Android для экспедиторов

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок263 просмотра
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Необходимо разработать клиентское приложение, которое будет работать с сервером и автоматизировать работу экспедитора. В GooglePlay размещать приложение не нужно. Приложение должно работать как на телефонах, так и на планшетах под Android 4.0 и выше. Краткое ТЗ в приложенном файле. От вас хотелось бы услышать сроки и примерный бюджет. А так же по возможности ссылки выполненные работы.

AndroidПриложение для Android
9 лет назад
poison361
Сергей 
49 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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