Создание мобильного приложение

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки201 просмотр
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Нужно создать мобильное приложение для сайта, сайт содержит соц сеть, размещение статей, форум и прочее.

Зарисовка приложения во вложении, также там указан адрес сайта.

Готова рассмотреть дополнительные страницы к моей зарисовке.

Благодарю всех за отклики, желательно указывать стоимость работы.

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
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