Android приложение для самооценки

Мобильные приложенияЗавершен17 заявок324 просмотра
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Приложение предлагает нам сделать оценку самочувствия, запоминает ее и позволяет выгрузить данные в файл.

Подробнее описание и изображение в файле.

ТЗ сделал более подробное, кто делал заявки можете их обновить. Спасибо

Android
9 лет назад
michail
Михаил 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
d_romka
Роман 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$20
5 дней
Отличный разработчик приложений. Прямо очень понравилось как сотрудничество так и полученный результат. Очень рекомендую!
Ответственный заказчик. Знает чего хочет. Своевременная оплата. Очень доволен совместной работой, рекомендую!
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