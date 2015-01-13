Нужно приложение для платформ Андроид и iOS. Дизайн в разработке и будет предоставлен исполнителю. Нужно приложение и серверная часть.

Возможность добавлять меню ресторанов, кафе, магазинов...возможность оплаты онлайн и возможностью размещения рекламы. Похожие приложения: служба всемдоставка, deliveri club

Описание:

Мобильное приложение, которое позволит клиентам комфортно и быстро делать заказы, а компании увеличить количество постоянных клиентов и выручку. Заказать можно блюда из нескольких ресторанов сразу.

Особенности сервиса:

2 в 1 – мобильное приложение и система управления заказами

Объединение ассортимента нескольких ресторанов – в одно меню и один заказ

Разделы меню, посвященные каждому ресторану

Возможность просмотреть в приложении меню, а также информацию о конкретном блюде

Отдельный раздел акций и спецпредложений

Уведомления о новых акциях и спецпредложениях (PUSH уведомления) всех пользователей

Удобный интерфейс для заказа в приложении, быстрый заказ «в один клик»

Индивидуальный дизайн: продуманный и современный интерфейс в фирменном стиле

Удобная web-панель администрирования заказов в облаке: контроль над заказами, разделение по ресторанам. Информация о заказах обновляется в режиме онлайн (мгновенно).

Основные возможности приложения и панели администрирования:

1. Каталог (Меню): категорий и отдельным разделом для каждого ресторана

2. Возможность выбрать блюдо, просмотреть его подробности и заказать доставку. Блюда из разных ресторанов добавляются в одну корзину и единый заказ.

3. Просмотр корзины и истории заказов, возможность повторного заказа

4. При повторных заказах нет необходимости снова вводить контактные данные и адрес доставки

5. Наличие отдельной страницы «Акции»

6. Отправка push уведомлений всем пользователям автоматически (после запуска новой акции)

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Если не делаете серверную часть или только под одну платформу, пишите что делаете, бюджет и сроки.

Желательно с примерами ваших работ в в App Store, Google Play.

Бюджет желательно указывать в рублях или по курсу 60р за 1$.

ТЗ нет.