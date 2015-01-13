Необходимо разработать игру. ТЗ по запросу. Интересует примерная стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение для платформ Андроид и iOS. Дизайн в разработке и будет предоставлен исполнителю. Нужно приложение и серверная часть.
Возможность добавлять меню ресторанов, кафе, магазинов...возможность оплаты онлайн и возможностью размещения рекламы. Похожие приложения: служба всемдоставка, deliveri club
Описание:
Мобильное приложение, которое позволит клиентам комфортно и быстро делать заказы, а компании увеличить количество постоянных клиентов и выручку. Заказать можно блюда из нескольких ресторанов сразу.
Особенности сервиса:
2 в 1 – мобильное приложение и система управления заказами
Объединение ассортимента нескольких ресторанов – в одно меню и один заказ
Разделы меню, посвященные каждому ресторану
Возможность просмотреть в приложении меню, а также информацию о конкретном блюде
Отдельный раздел акций и спецпредложений
Уведомления о новых акциях и спецпредложениях (PUSH уведомления) всех пользователей
Удобный интерфейс для заказа в приложении, быстрый заказ «в один клик»
Индивидуальный дизайн: продуманный и современный интерфейс в фирменном стиле
Удобная web-панель администрирования заказов в облаке: контроль над заказами, разделение по ресторанам. Информация о заказах обновляется в режиме онлайн (мгновенно).
Основные возможности приложения и панели администрирования:
1. Каталог (Меню): категорий и отдельным разделом для каждого ресторана
2. Возможность выбрать блюдо, просмотреть его подробности и заказать доставку. Блюда из разных ресторанов добавляются в одну корзину и единый заказ.
3. Просмотр корзины и истории заказов, возможность повторного заказа
4. При повторных заказах нет необходимости снова вводить контактные данные и адрес доставки
5. Наличие отдельной страницы «Акции»
6. Отправка push уведомлений всем пользователям автоматически (после запуска новой акции)
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Если не делаете серверную часть или только под одну платформу, пишите что делаете, бюджет и сроки.
Желательно с примерами ваших работ в в App Store, Google Play.
Бюджет желательно указывать в рублях или по курсу 60р за 1$.
ТЗ нет.
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