Разработать игру

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок204 просмотра
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Необходимо разработать игру. ТЗ по запросу.

Интересует примерная стоимость и сроки.

9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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