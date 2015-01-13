WIFI приложения для iPhone/Android

Приложение предлагает нам сделать оценку самочувствия, запоминает ее и позволяет выгрузить данные в файл. Подробнее описание и изображение в файле. ТЗ сделал более подробное, кто делал заявки можете их обновить. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен следующий App
При активации App нужно внести свои личнные данные и подключиться к wifi.
При каждом подключением к wifi, App должен производить отметку о подключении данного телефона и сохранять информацию ( время \дату\ вермя подключения\данные пользователя) в телефоне пользователя и на удаленном сервере. На удаленном сервере должен быть минимальный интерфейс, где можно просматривать собранную информацию и ее анализировать по каждому пользователю отдельно.
Тоже самое происходит при отключении, между данными телефона и wifi адресом появляется отметка, данный телефон отключился (связь прервана).
Главный пользователь сети wifi имеет доступ к просмотру каждого пользователя, их время подключения и отключения.
при включении или выключении wifi к пользователю идет запрос "сохранять ли данную запись" о включении или отключении
Что для этого понадобиться?
Сколько времени на это уйдет?
Какова стоимость данной услуги?
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