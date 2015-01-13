WIFI приложения для iPhone/Android

Нужен следующий App

При активации App нужно внести свои личнные данные и подключиться к wifi.

При каждом подключением к wifi, App должен производить отметку о подключении данного телефона и сохранять информацию ( время \дату\ вермя подключения\данные пользователя) в телефоне пользователя и на удаленном сервере. На удаленном сервере должен быть минимальный интерфейс, где можно просматривать собранную информацию и ее анализировать по каждому пользователю отдельно.

Тоже самое происходит при отключении, между данными телефона и wifi адресом появляется отметка, данный телефон отключился (связь прервана).

Главный пользователь сети wifi имеет доступ к просмотру каждого пользователя, их время подключения и отключения.

при включении или выключении wifi к пользователю идет запрос "сохранять ли данную запись" о включении или отключении

Что для этого понадобиться?

Сколько времени на это уйдет?

Какова стоимость данной услуги?