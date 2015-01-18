Приложение iPhone

Требуется написать код для приложения iPhone, с оффлайн детектором голоса, нужно чтобы приложение реагировало на определенные фразы и записывало +1 в переменную.Фразы произвольные, не русскоязычные и не английские, аудиозапись с фразами и их транскрипцию я предоставлю. Обязательным условием является работа приложения в оффлайне и соответственно скорость реагирования на фразу. Нужен просто код, никакой дизайн не интересует. Бюджет небольшой, т.к. кризис, санкции и т.д.)) Проект тоже небольшой, хотя бы для БС в копилку и отзыв, его можно было бы сделать.