Разработка приложения под Андроид

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Нужно приложение для Андройд (далее по тексту – Приложение А):

1. Регистрироваться и входить в Приложение А используя аккаунт Facebook (для примера одним единственным аккаунтом — будет достаточно).

2. Дать возможность совершить СОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА с Приложением А с NFC девайсом — Меткой (планируется, с другим телефоном с NFC, а сейчас просто с Меткой, для появления на ТЕЛЕФОНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ А цифр в % для данного конкретного Пользователя с Приложением А — Например — 50%!

3. Возможность выбрать Согласие или НЕ согласие «с этой цифрой в %" для ответа пользователя Да или НЕТ

4. Если Выбирают НЕ согласие – программа завершает свою работу и ВСЕ!

5. Если выбирается СОГЛАСИЕ – ДА – тогда программа РАЗМЕЩАЕТ ЗАРАНЕЕ СДЕЛАННУЮ КАРТИНКУ — СООБЩЕНИЕ на странице Facebook аккаунте пользователя с Приложением А (картинку в новостной ленте Facebook).

Дизайн на данный момент в разработке и будет предоставлен исполнителю.

Указывайте бюджет и сроки. Так же задавайте вопросы по проекту. Готов начать работать с понедельника 19-го января.

9 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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