Программирование мобильного приложения для Android 4.2

Есть вебсайт созданный на asp.net mvc, который предоставляет возможности авторизации пользователей, создания данных для приложения, выводов результатов работы приложения.

Дизайна у мобильного приложения нет, работать над ним не нужно, можно использвать стандарные (любые) стили, важен только функционал.

Необходимо создать приложение, которое:

1. Использует учетные данные пользователей сайта для аутентификации.

2. Взаимодействует с сайтом (получает/передает данные) через веб-запросы.

3. Реализует собственную логику работы.

Вносить изменения на стороне сайта вам не нужно. Нужно сделать все работы по мобильному приложению, а так же решить в каком виде сайт будет принимать запросы и взаимодействовать с мобильным приложением (для 1 и 2 пункта)

Собственная логика работы приложения:

1. На сайте имеется список маршрутов. Каждый маршрут содержит список домов. Каждый дом содержит список подъездов.

2. На каждый маршрут можно назначить пользователя на определенную дату. Назовем список таких маршрутов для одного пользователя его расписанем.

3. Мобильное приложение получает расписание пользователя.

4. Через мобильное приложение пользователей может отметить, что он сейчас находится у определенного подъезда. И эти отметки отсылаются на сайт.

Более подробное ТЗ скину в личку.

Срок разработки – до 9 дней. Начать нужно 19.01.

Обязательно ответсвенное отношения к работе и добавление отзывов, отражающих реальный опыт нашего сотрудничества.

Возможность голосового общения по skype или hangouts для более быстрого понимания ситуации.