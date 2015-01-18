Разработка мобильного приложения для IOS и Android

Ищем iOS программиста для проекта,включающего в себя: -профиль пользователя -список магазинов -карта -галерея -фильтр выбора -показатель расстояния на карте нужна только серверная и клиентская часть!!!!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно приложение для заказа такси (Аналогичные проекты: www.gettaxi.ru, www.intaxi.ru, www.mytaxi.com.)+ выбор оплаты безналом (списание денежных средств с номера телефона), отслеживание авто по месту нахождения клиента.А для водителя отслеживания заказов, которые будут появляться на экране. Какова примерно цена проекта для работы на приложениях + создание интернет сайта.)
1. Приложение iOS и Android, версия для клиентов - основные возможности:
· Возможность регистрации и входа в приложения (плюс восстановление пароля)
· Возможность в приложении видеть ближайших свободных/несвободных водителей
· Возможность выбрать класс заказываемого авто (опционально)
· Возможность видеть развернутую информацию о водителе или модели автомобиля
· Возможность напрямую связаться с водителем для уточнения маршрута (сообщение или звонок)
· Возможность указать свое местоположение на карте и место назначения, расчет стоимости поездки
· Возможность оценки водителя (анонимно)
· Возможность оплаты безналичным расчетом (по номеру телефона)
2. Приложение iOS и Android, версия для водителей - основные возможности:
· Возможность получать заказ от клиента (маршрут-стоимость) и принимать его;
· Возможность видеть других водителей на карте
· Возможность напрямую связаться с клиентом и уточнить информацию (адрес)
· Возможность связи с экстренными службами
· Возможность оценить клиента
3. Сайт – возможные функции:
· Возможность регистрации и входа на сайт (плюс восстановление пароля)
· Возможность выбрать класс заказываемого авто (опционально)
· Возможность видеть развернутую информацию о водителе или модели автомобиля
· Возможность указать свое местоположение на карте и место назначения, расчет стоимости поездки
· Возможность оценки водителя (анонимно)
· Возможность оплаты безналичным расчетом (номер телефона)
Дополнительная информация:
Так же требуется разработка серверной части приложения, системы управления содержимым сайта, офисная часть сайта по контролю нахождения водителей и пользователей на карте, базы данных, работа с сервисом отправки сообщений, подключение платёжных систем (Robokassa).
Регистрация пользователей осуществляется через SMS с получением кода подтверждения.
Картографический сервис, используемый как основа - Google Maps или Yandex Карты.
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