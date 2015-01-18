Разработка мобильного приложения для IOS и Android

Нужно приложение для заказа такси (Аналогичные проекты: www.gettaxi.ru, www.intaxi.ru, www.mytaxi.com.)+ выбор оплаты безналом (списание денежных средств с номера телефона), отслеживание авто по месту нахождения клиента.А для водителя отслеживания заказов, которые будут появляться на экране. Какова примерно цена проекта для работы на приложениях + создание интернет сайта.)

1. Приложение iOS и Android, версия для клиентов - основные возможности:

· Возможность регистрации и входа в приложения (плюс восстановление пароля)

· Возможность в приложении видеть ближайших свободных/несвободных водителей

· Возможность выбрать класс заказываемого авто (опционально)

· Возможность видеть развернутую информацию о водителе или модели автомобиля

· Возможность напрямую связаться с водителем для уточнения маршрута (сообщение или звонок)

· Возможность указать свое местоположение на карте и место назначения, расчет стоимости поездки

· Возможность оценки водителя (анонимно)

· Возможность оплаты безналичным расчетом (по номеру телефона)

2. Приложение iOS и Android, версия для водителей - основные возможности:

· Возможность получать заказ от клиента (маршрут-стоимость) и принимать его;

· Возможность видеть других водителей на карте

· Возможность напрямую связаться с клиентом и уточнить информацию (адрес)

· Возможность связи с экстренными службами

· Возможность оценить клиента

3. Сайт – возможные функции:

· Возможность регистрации и входа на сайт (плюс восстановление пароля)

· Возможность выбрать класс заказываемого авто (опционально)

· Возможность видеть развернутую информацию о водителе или модели автомобиля

· Возможность указать свое местоположение на карте и место назначения, расчет стоимости поездки

· Возможность оценки водителя (анонимно)

· Возможность оплаты безналичным расчетом (номер телефона)

Дополнительная информация:

Так же требуется разработка серверной части приложения, системы управления содержимым сайта, офисная часть сайта по контролю нахождения водителей и пользователей на карте, базы данных, работа с сервисом отправки сообщений, подключение платёжных систем (Robokassa).

Регистрация пользователей осуществляется через SMS с получением кода подтверждения.

Картографический сервис, используемый как основа - Google Maps или Yandex Карты.