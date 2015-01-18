Модуль для приложений на Android и iOS

Добрый день! Требуется человек который сможет реально внести изменение в андройд приложение. подробности в личку. заранее спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать модуль для Android и iOS на базе платформы iBuildApp.
(тех. документация по платформе для разработчика _http://russia.ibuildapp.com/developers.help.php)
ТЗ:
Что должен уметь модуль:
Определять текущее местоположение
Прокладывать маршрут от текущего местоположения до конечной точки используя либо гугл карты, либо яндекс карты (навигаторы), можно встроить навигатор внутрь.
В настройках админки:
Адрес (поле для ввода) и его визуализация на карте
Название объекта (текстовое поле)
Адрес (Расширенное текстовое поле)
Строки для ввода координат (широта, долгота)
url (поле для ввода)
Режим работы (поля дд - дд), с возможностью добавления новых строк - можно оставить для ввода в ручную, можно сделать из выпадающего списка
Время работы (поля чч:мм до чч:мм), с возможностью добавления новых строк - можно оставить для ввода в ручную, можно сделать из выпадающего списка.
Телефон (поле), с возможностью добавления новых строк - можно оставить для ввода в ручную, можно сделать из выпадающего списка.
Возможность выбора или загрузки собственного маркера, для конечной точки маршрута (указанного адреса)
В видимой части:
Визуализация на карте маркером, выбранном в админ части
Возможность смены карты (спутник, схема, гибрид и т.п.)
Масштабирование карты, как в ручную, так и автоматически
При нажатии на маркер оформленное окно, в котором:
-Название объекта
-Режим работы
-Время работы
-Телефон
-Сайт (при нажатии переход на сайт, внутри приложения)
Кнопки:
Мое местоположение (можно просто стрелка-курсив)
Проложить маршрут
Вкл/выкл пробки
Пример исполнения, точнее то что нужно доработать покажу, но без исходников.
Прошу Вас указать реальные сроки и стоимость.
Все свои предложения указывать строго в ветке проекта.
Не беспокоить по пустякам и с глупыми вопросами в ЛС, Скайп, почту и т.п. - все равно не отвечу, давайте уважать и ценить время друг друга, ок?
С уважением, DanilaEjov
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