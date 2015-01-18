Модуль для приложений на Android и iOS

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Необходимо разработать модуль для Android и iOS на базе платформы iBuildApp.

(тех. документация по платформе для разработчика _http://russia.ibuildapp.com/developers.help.php)

ТЗ:

Что должен уметь модуль:

Определять текущее местоположение

Прокладывать маршрут от текущего местоположения до конечной точки используя либо гугл карты, либо яндекс карты (навигаторы), можно встроить навигатор внутрь.

В настройках админки:

Адрес (поле для ввода) и его визуализация на карте

Название объекта (текстовое поле)

Адрес (Расширенное текстовое поле)

Строки для ввода координат (широта, долгота)

url (поле для ввода)

Режим работы (поля дд - дд), с возможностью добавления новых строк - можно оставить для ввода в ручную, можно сделать из выпадающего списка

Время работы (поля чч:мм до чч:мм), с возможностью добавления новых строк - можно оставить для ввода в ручную, можно сделать из выпадающего списка.

Телефон (поле), с возможностью добавления новых строк - можно оставить для ввода в ручную, можно сделать из выпадающего списка.

Возможность выбора или загрузки собственного маркера, для конечной точки маршрута (указанного адреса)

В видимой части:

Визуализация на карте маркером, выбранном в админ части

Возможность смены карты (спутник, схема, гибрид и т.п.)

Масштабирование карты, как в ручную, так и автоматически

При нажатии на маркер оформленное окно, в котором:

-Название объекта

-Режим работы

-Время работы

-Телефон

-Сайт (при нажатии переход на сайт, внутри приложения)

Кнопки:

Мое местоположение (можно просто стрелка-курсив)

Проложить маршрут

Вкл/выкл пробки

Пример исполнения, точнее то что нужно доработать покажу, но без исходников.

Прошу Вас указать реальные сроки и стоимость.

Все свои предложения указывать строго в ветке проекта.

Не беспокоить по пустякам и с глупыми вопросами в ЛС, Скайп, почту и т.п. - все равно не отвечу, давайте уважать и ценить время друг друга, ок?

С уважением, DanilaEjov

AndroidiOS
9 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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