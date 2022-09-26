FleurWelch

Children illustrator

Меня зовут Екатерина, я детский иллюстратор.

Я специализируюсь на:

✨иллюстрировании детских книг;

✨разработке персонажей;

✨создании открыток, наклеек, плакатов, раскрасок;

✨создании иллюстраций для веб-сайтов и социальных сетей.

Что меня вдохновляет?

Довольные клиенты, которые возвращаются ко мне не один раз!

Если вы хотите идти в ногу со временем и удивлять своих клиентов оригинальными и запоминающимися иллюстрациями - я буду рада помочь вам в этом!

Просто напишите мне, и мы воплотим ваши идеи!

Буду рада, если вы ознакомитесь с моим портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1-rZaljjCm1p7o5T5i7V7FTFaVYEj61R8