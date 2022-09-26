FleurWelch

Children illustrator
Меня зовут Екатерина, я детский иллюстратор.
Я специализируюсь на:
✨иллюстрировании детских книг;
✨разработке персонажей;
✨создании открыток, наклеек, плакатов, раскрасок;
✨создании иллюстраций для веб-сайтов и социальных сетей.
Что меня вдохновляет?
Довольные клиенты, которые возвращаются ко мне не один раз!
Если вы хотите идти в ногу со временем и удивлять своих клиентов оригинальными и запоминающимися иллюстрациями - я буду рада помочь вам в этом!
Просто напишите мне, и мы воплотим ваши идеи!
Буду рада, если вы ознакомитесь с моим портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1-rZaljjCm1p7o5T5i7V7FTFaVYEj61R8