Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. Адаптивность, Flexbox, CSS3, SASS, HTML5, JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Работаю по демократичной цене.

Работаю по демократичной цене. Время. Отвечаю быстро, практически всегда нахожусь на связи.

Отвечаю быстро, практически всегда нахожусь на связи. Нервы. Не теряюсь при выполнении проекта, Вам не придется переживать и искать нового исполнителя. Если вы пропустили некоторые мелочи и не добавили их в макет, то они будут внесены по вашей просьбе без дополнительных затрат!

В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен сотрудничеством!

Связь:

- готов прямо сейчас приступить к работе

- всегда довожу работу до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультацию по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Flex177/portfolio/

Связь: