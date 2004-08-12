Flex177

Владислав Flex177

 
19 летРоссия/Курган
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. Адаптивность, Flexbox, CSS3, SASS, HTML5, JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Работаю по демократичной цене.
  • Время. Отвечаю быстро, практически всегда нахожусь на связи.
  • Нервы. Не теряюсь при выполнении проекта, Вам не придется переживать и искать нового исполнителя. Если вы пропустили некоторые мелочи и не добавили их в макет, то они будут внесены по вашей просьбе без дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течении недели после передачи работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен сотрудничеством!

Связь:

Ответственность:

- готов прямо сейчас приступить к работе

- всегда довожу работу до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультацию по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Flex177/portfolio/

Связь:

JavascriptHTMLCSSjQuerySASS
Портфолио