Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным кодом. Адаптивность, Flexbox, CSS3, SASS, HTML5, JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Работаю по демократичной цене.
- Время. Отвечаю быстро, практически всегда нахожусь на связи.
- Нервы. Не теряюсь при выполнении проекта, Вам не придется переживать и искать нового исполнителя. Если вы пропустили некоторые мелочи и не добавили их в макет, то они будут внесены по вашей просьбе без дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен сотрудничеством!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Flexxx17
- готов прямо сейчас приступить к работе
- всегда довожу работу до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультацию по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Flex177/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Flexxx17
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