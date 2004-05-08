Создание 3д моделей, настройка существующих текстур и создание новых, а так же анимация и рендер.
Нашёл дело, которое мне нравится. Буду рад, если увлечение сможет перерасти в работу
Как уже говорил, я могу:
-создавать 3д модели
-настраивать материалы
-создавать текстуры с 0
-делать освещение, композицию и последующий рендер.
-анимировать модели, и делать анимацию
Если заинтересовал вас, то пишите пожалуйста в телеграмм https://t.me/Florik_31k, буду рад сотрудничать.
Портфолио
- Часы рендер + текстуры38 просмотров
- Банка кока-колы25 просмотров
- Рендер комнаты пример20 просмотров