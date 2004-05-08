Создание 3д моделей, настройка существующих текстур и создание новых, а так же анимация и рендер.

Нашёл дело, которое мне нравится. Буду рад, если увлечение сможет перерасти в работу

Как уже говорил, я могу:

-создавать 3д модели

-настраивать материалы

-создавать текстуры с 0

-делать освещение, композицию и последующий рендер.

-анимировать модели, и делать анимацию

Если заинтересовал вас, то пишите пожалуйста в телеграмм https://t.me/Florik_31k, буду рад сотрудничать.