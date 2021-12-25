Мы команда "Flux-Studio". Специализируемся на создании продающих сайтов, а также интернет-магазинов. Нашей главной целью является не просто создание качественного сайта, а помощь бизнесу в увеличении продаж!
Мы работаем с людьми, которые могут не знать что им делать, чтобы увеличить объём продаж, а наша команда закрывает эту проблему. По сути делаем не просто какую-то страницу в интернете, а помогаем предпринимателям зарабатывать больше!
У нас работают высококвалифицированные копирайтер, а также СММ-специалист. Как раз их целью и является заработать больше денег для вас, привести клиента прямо к вам на сайт и увеличить конверсию покупки.
Мы смастерим для вас:
Продающий одностраничный сайт
Интернет-магазин
Англоязычные сайты
Продающие тексты на двух языках
Редизайн сайта
Ведение профиля в социальных сетях
SMM стратегию и SEO продвижение (поисковые запросы)
Напиши нам в личные сообщения, чтобы записаться на бесплатную консультацию!
На консультации мы:
Проанализируем ошибки вашего сайта
Проведём подробный разбор дизайна и технической составляющей
Предложим решение выявленных проблем
"Ваш сайт - Ваше лицо. А люди приходят не за продуктом, а к человеку."