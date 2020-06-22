Делаю лендинги, Визитницы, Многостраничники на Wix и Tilda

Разработка сайтов на Tilda, Bitrix, Wix/ Видеомонтаж/ Дизайн

Здравствуйте, коллеги!

Меня зовут Владислав и создам сайт, о котором вы мечтали. Сайт для магазина? Не проблема! Решу ваш вопрос в кратчайшие сроки, ведь ответственность, скорость выполнения заказа и индивидуальный подход - мои главные черты.

Мое портфолио https://lebenkovladislav.wixsite.com/webfocus

Более полугода сотрудничества с крупной компанией города Лабинск, опыт создания сайтов для различных сфер деятельности.

Помимо этого, более 3х лет занимаюсь видеомонтажом. Работаю в Adobe PrimiereEffect. На моём счету монтаж свадебных видео, дней рождений, корпоративов.

Жду ваших вопросов и буду рад сотрудничать с вами!