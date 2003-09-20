Focus_bbtw

Віталій Набой Focus_bbtwFocus_bbtw
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Тогда, рад приветствовать Вас, в своём профиле! Вы попали куда нужно
Меня зовут Виталий, я фрилансер.
Имею дикое желание помочь Вам, получить качественно сделанную работу в короткие сроки. Обладаю хорошим опытом в переводе, редактировании и написании текстов различной тематики.
Владею в совершенстве, такими языками:
• Украинский
• Русский
• Английский
Немного о себе.
Творческий и целеустремленный человек. Вежлив со всеми, строгий к себе. Люблю завершать дела вовремя и как можно скорее, без потери качества. Приверженец простых и понятных слов. Каждый день читаю литературу, книги. Завершаю день, выполнив цель: "заслужить на сон". И придерживаюсь своей философии - "жизнь нужно жить, а не доживать". Тип личности
ИНТ). Вірю в ЗСУ!
Отправляю 10% на перемогу ЗСУ. Разом переможемо!
Буду рад сотрудничеству!
Благодарю за Ваше внимание.