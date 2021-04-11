Индивидуальный дизайн и быстрые сайты

Всем привет, меня зовут Алексей. Я дизайнер.

В команде с верстальщиком и разработчиком делаем по-настоящему удобные

для пользователей сайты, которые отвечают последним трендам в web-дизайне.

Проповедую самобытный подход к процессу дизайна, что позволяет на выходе

получить уникальный продукт и гарантирует заказчику, что его сайт не станет еще одним из тысячи шаблонных проектов, а будет иметь своё лицо.

Поэтому никаких конструкторов сайтов, никаких шаблонов, только кустарный пакет adobe (PS,AI) , по желанию клиента Figma.

Часть моих работ можно посмотреть по ссылке Аlexey Fokin on Behance

Более мелкие работы, такие как афиши и баннеры на беханс не заливал, предоставлю по желанию.