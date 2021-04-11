Индивидуальный дизайн и быстрые сайты
Всем привет, меня зовут Алексей. Я дизайнер.
В команде с верстальщиком и разработчиком делаем по-настоящему удобные
для пользователей сайты, которые отвечают последним трендам в web-дизайне.
Проповедую самобытный подход к процессу дизайна, что позволяет на выходе
получить уникальный продукт и гарантирует заказчику, что его сайт не станет еще одним из тысячи шаблонных проектов, а будет иметь своё лицо.
Поэтому никаких конструкторов сайтов, никаких шаблонов, только кустарный пакет adobe (PS,AI) , по желанию клиента Figma.
Часть моих работ можно посмотреть по ссылке Аlexey Fokin on Behance
Более мелкие работы, такие как афиши и баннеры на беханс не заливал, предоставлю по желанию.
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Портфолио
- Дизайн приложения футбольной статистики82 просмотра
- Сайт-визитка77 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!