Дизайн сайтов
Привет!
Меня зовут Снежана и я веб-дизайнер и начинающий фрилансер. Живу в г.Барнаул, в России, получаю высшее образование, отдаленно связанное с веб-дизайном.
Прекрасно владею Figma, умею в Photoshop и немного в Illustrator.
Правки
Прекрасное дело, так как благодаря им и клиенту его сайт нравится больше, и я получаю больше опыта.
Все правки входят в стоимость работы
Контакты 📞
(Связываться со мной можно в любое время, отвечу, только если не сплю. Быстрее всего я замечу вас в Telegram)
Telegram: snezhana_f
Почта: [email protected]
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Портфолио
- Сайт для сети тренажерных залов58 просмотров
- Дизайн лендинга продающего туры в Чернобыль60 просмотров
- Сайт для ежегодного фестиваля Сибирский Агропарк62 просмотра