Дизайн сайтов

Привет! 

Меня зовут Снежана и я веб-дизайнер и начинающий фрилансер. Живу в г.Барнаул, в России, получаю высшее образование, отдаленно связанное с веб-дизайном.

Прекрасно владею Figma, умею в Photoshop и немного в Illustrator.

Правки 

Прекрасное дело, так как благодаря им и клиенту его сайт нравится больше, и я получаю больше опыта.

Все правки входят в стоимость работы

Контакты 📞

(Связываться со мной можно в любое время, отвечу, только если не сплю. Быстрее всего я замечу вас в Telegram)

Telegram: snezhana_f

Почта: [email protected]