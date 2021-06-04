2D illustrator

Здравствуйте! Меня зовут Ирина и я занимаюсь 2D иллюстрацией в программе Procreate. За плечами художественная школа, после высшее образование в НГПУ ИИ по профилю Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (степень бакалавр). После работала репетитором живописи и академического рисунка в тату-студии, по совместительству работала в тату-индустрии как тату-мастер. В данный момент занимаюсь только фрилансом, разрабатываю персонажей, участвую в конкурсах.