Ярослав Коломиец FootLessFootLess
23 годаУкраина/Северодонецк
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор
Резюме
Навыки: Программирование на JS;
Знание HTML5 и CSS3, включая анимацию;
Работа с фреймворком Bootstrap;
Верстка с использованием Flexbox;
Владение инструментами: Visual Studio Code, Emmet и другими.
Образование: высшее, ХПИ, веб-программирование.
Владение языками: украинский, русский, английский - средний, на уровне работы с технической документацией.
Портфолио
- Описание фильма "Свадьба в Малиновке" для Youtube126 просмотров
- Описание фильма "В бой идут одни стар" для Youtube113 просмотров