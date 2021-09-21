FootLess

Ярослав Коломиец FootLess

 
23 годаУкраина/Северодонецк
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Диктор

Резюме

Навыки: Программирование на JS;

Знание HTML5 и CSS3, включая анимацию;

Работа с фреймворком Bootstrap;

Верстка с использованием Flexbox;

Владение инструментами: Visual Studio Code, Emmet и другими.

Образование: высшее, ХПИ, веб-программирование.

Владение языками: украинский, русский, английский - средний, на уровне работы с технической документацией.

JavascriptHTMLBootstrap