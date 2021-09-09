3d-artist

Я 3д-художник, опыт практической работы больше года. Я работаю в следующих софтах: maya, zbrush, Substance Painter, Marmoset Toolbag, Marvelous Designer, Photoshop. Я делаю моделинг, скульптинг, текстурирование и рендер. Помимо реалистичного текстурирования, работаю над стилистикой, отрисосвываю текстуры в 2д, имею художественный опыт. Мое портфолио: forest_owl.artstation.com... . Также имеются работы по отдельным направлениям, которые я выполняла для специальных проектов и под заказ.